قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة!

وصلت حمى كذب وافتراءات قطر إلى الدراما القطرية، حيث عملت مؤخرًا على ترهيب القطريين من حج هذا العام وذلك من خلال مسلسل “شللي يصير”.

وادعى القطري غانم السليطي في أحد مقاطعه الدرامية داخل المسلسل، أن السعوديين سيقتلون أي قطري يقابلونه في موسم الحج.

كما روّج “السليطي” لسلسلة من الأكاذيب حول خطورة الوضع في المملكة، متهمًا السعوديين بالقتل ودس المخدرات والمتفجرات في حقائب القطريين، للإيقاع بهم في مشهد لا يقبله عقل أو دين.

وعلق مغردو “تويتر” على كذب السليطي، مؤكدين أنه تجاوز الحدود والخطوط المتعارف عليها،