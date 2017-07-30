 قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة!

قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة!
المناطق_الرياض

وصلت حمى كذب وافتراءات قطر إلى الدراما القطرية، حيث عملت مؤخرًا على ترهيب القطريين من حج هذا العام وذلك من خلال مسلسل “شللي يصير”.
وادعى القطري غانم السليطي في أحد مقاطعه الدرامية داخل المسلسل، أن السعوديين سيقتلون أي قطري يقابلونه في موسم الحج.
كما روّج “السليطي” لسلسلة من الأكاذيب حول خطورة الوضع في المملكة، متهمًا السعوديين بالقتل ودس المخدرات والمتفجرات في حقائب القطريين، للإيقاع بهم في مشهد لا يقبله عقل أو دين.
وعلق مغردو “تويتر” على كذب السليطي، مؤكدين أنه تجاوز الحدود والخطوط المتعارف عليها،

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