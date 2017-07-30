 سجن وجلد بائع مفروشات تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سجن وجلد بائع مفروشات تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا في جدة قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة! الجمعان يكشف عن موعد اشتداد الأمطار بالمملكة.. والمناطق الأكثر تأثرًا ترامب يتهم الصين بعدم القيام بشيء حيال كوريا الشمالية سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو الاتحاد يصل لتبوك اليوم وصفة منزلية لتنظيف الأوعية الدموية من ترسبات الكوليسترول بلدية دومة الجندل تهيء شواطئ البحيرة للمتنزهين بالجوف شباب الطائف: تجاوزنا ثقافة العيب.. ونأمل من الجهات المعنية الوقوف معنا الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي ذوي الشهيد النقيب الغزواني إطلاق هاتف “أقوى بكثير من آيفون 8” في سبتمبر التهجير القسري.. سلاح الحوثيين ضد المدنيين

سجن وجلد بائع مفروشات تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا في جدة

سجن وجلد بائع مفروشات تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا في جدة
المناطق_مكة

قررت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تأييد الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية والمتضمنة الحكم على بائع مفروشات (وافد) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة لترحيله بعد انقضاء محكوميته وذلك على خلفية تحرشه بزبونة من خلال مخاطبتها بعبارات خادشة للحياء.
وتعود تفاصيل القضية بالتزامن مع اتصال الفتاة على هاتف المحل لاستفسارها عن أحد أنواع الموكيت المعروضة للبيع لديه حيث رد عليها العامل بعبارة (تعالي يا حبيبتي وسوف أراعيك بالسعر)، وتواصل سيناريو القضية عندما حضرت الفتاة المذكورة للمحل بصحبة زوجة شقيقها والتي قامت بإبلاغ زوجها عن تفاصيل التحرش الذي تعرضت له شقيقته.
ومن ثم دخل الشاب للمحل وحاول الاعتداء على العامل قبل أن يتم فض المضاربة وإحالة القضية للجهات الأمنية قبل أن يتم استجواب العامل من جهات التحقيق والتي وجهت له تهمة التحرش بالفتاة من خلال لمس صدرها بالإضافة إلى التحرش اللفظي من خلال المكالمة الهاتفية التي سبقت حضورها للمحل، بحسب “المدينة”.
وعقب إحالة القضية للمحكمة الجزائية تم ادانة العامل الوافد بالتحرش الهاتفي وذلك بإقراره بترديده لعبارة (تعالي يا حبيبتي) فيما لم يثبت لناظر القضية قيامه بلمس صدر الفتاة، خاصة أن المدعي بالحق الخاص لم يحضر للمحكمة وبناء عليه تم الحكم في الحق العام بسجن الوافد لمدة ثلاثة أشهر وجلده خمسين سوطًا، بالإضافة إلى أن العقوبات المذكورة سيترتب عليها بعد انتهائها ترحيله خارج البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>