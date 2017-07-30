 “العقال الطائر” يُفقد عاملاً نصف بصره بجدة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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“العقال الطائر” يُفقد عاملاً نصف بصره بجدة!

“العقال الطائر” يُفقد عاملاً نصف بصره بجدة!
المناطق_جدة

أسفر نشوب مشاجرة بين عامل ومالك سيارة داخل إحدى الورش الصناعية بجدة، عن فقد العامل لاحدى عينيه.
واشتعلت المشاجرة بين مالك السيارة والعامل،بعد تعذر توفر قطع غيار للسيارة، الأمر الذي أدى لتطور النقاش،إلى مشاجرة بالأيدي بين العامل ومالك السيارة ورفيقه.
وأدت رمية المتشاجرين للعقال عن بعد واصطدامه بعين العامل، الى فقده نصف بصره وذلك بعد اصابة احدى عينيه جراء الرمية، وفقًا لـ “عكاظ”.
وبينما مر 38 يومًا حتى الآن، الا أنه لم ترفع فيها قضيته للنيابة العامة، إضافة إلى إخلاء سبيل المتهمين من الشرطة دون أي كفيل أو مطالبة بإحضارهم.
من جانبه، أكد المحامي مراد الصبيح إلى أن إخلاء سبيل أي متهم وعدم توقيفه، يتنافى والقرار الوزاري رقم 2000 ،المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف، كونها اعتداء على ما دون النفس عمدًا، ومدة الشفاء فيها تتجاوز المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري والمحددة بـ15 يومًا، أو ما ينتج عنها زوال عضو أو تلفه أو تعطيل منفعته.
وشدد “الصبيح على ضرورة إيقاف وعدم قبول الإفراج عن المعتدي، حتى مع وجود كفيل، وإحالته إلى النيابة العامة، ليتم بعد ذلك التحقيق معه في دائرة النفس وتوجيه الاتهام.

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