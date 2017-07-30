التحقيق مع المتحرشين بفتاتي الرياض.. وهذا هو المستغرب في القضية!

تحقق النيابة العامة بمنطقة الرياض في قضية المتحرشين الثلاثة بفتاتين في أحد شوارع الرياض وقيامهم بالتشهير بهما وذلك بتصويرهما وبث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر، احالة المتحرشين الثلاثة للجهات القضائية، بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لـ “عكاظ”.

من جهته، استنكر المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل هجوم البعض على عمل المرأة بحجة تعرضها للتحرش، في الوقت الذي لا تطالب به هذه الأصوات بسن النظم الرادعة لهذه الجريمة القبيحة التي لا تعرف جنسًا أو مكانًا أو زمانا.

وتابع “الباتل”: “والمستغرب في الوقت ذاته هذه الهجمة على النظام ومحاولة إعاقته رغم أن التحرش ُمجرّ م سلفًا في الشريعة الإسلامية، لقوله عليه الصلاة والسلام (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).

وقال “الباتل” أنه من المؤسف فعلا أن لا نجد في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ما ينص على تجريم التحرش إلا ما تناولته المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، ولم يترتب على هذا الفعل المستهجن سوى عقوبة هي غير رادعة في الحقيقة، إذ نصت المادة الـ13 على معاقبة من يخالف أحكام النظام بالسجن ما لا يقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألفا.