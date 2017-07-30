أجواء ممطرة في نجران وجازان وعسير اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران ،جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف خاصة على الجزء الشمالي وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وتكون حالة البحر متوسط الموج.