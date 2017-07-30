 أجواء ممطرة في نجران وجازان وعسير اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أجواء ممطرة في نجران وجازان وعسير اليوم «الصحة» تطلق حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية لراغبي الحج إعصار نيسات يضرب تايوان.. أصاب «81» وتسبب في إجلاء «12700» شخصاً التحقيق مع المتحرشين بفتاتي الرياض.. وهذا هو المستغرب في القضية! “العقال الطائر” يُفقد عاملاً نصف بصره بجدة! تفاصيل مثيرة تكشف سبب وفاة المبتعث في ولاية أوريجون الأمريكية! سجن وجلد بائع مفروشات تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا في جدة قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة! الجمعان يكشف عن موعد اشتداد الأمطار بالمملكة.. والمناطق الأكثر تأثرًا ترامب يتهم الصين بعدم القيام بشيء حيال كوريا الشمالية سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسية على حساب موناكو الاتحاد يصل لتبوك اليوم

أجواء ممطرة في نجران وجازان وعسير اليوم

أجواء ممطرة في نجران وجازان وعسير اليوم
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وغرب وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران ،جازان ،عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف خاصة على الجزء الشمالي وتكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وتكون حالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>