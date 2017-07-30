زعيم داعش في اليمن يسلم نفسه لقوات الحزام الأمني

أعلن مسؤول أمني في بلدة يافع جنوبي اليمن إن زعيم “داعش” خالد عبدالنبي سلم نفسه لقوات الحزام الأمني المتخصصة في مكافحة الإرهاب مساء امس السبت.

وأوضح قائد قوات الحزام الأمني في بلدة يافع جلال الربيعي إن القيادي الإرهابي البارز خالد عبدالنبي سلم نفسه لقوات الحزام الأمني طواعية.

وقال الربيعي إن عبدالنبي يعد من أبرز القيادات الإرهابية المتورطة في العديد من الهجمات الإرهابية طوال السنوات الماضية.

وذكر مسؤول أمني في أبين أن عبدالنبي أعلن أكثر من مرة تبرؤه عن التنظيمات الإرهابية أو جيش عدن إبين الذي كان يتزعمه إلا أنه عاد مرة أخرى للتنظيم وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وحكم خالد عبد النبي والشهير بـ(أبوبصير اليزيدي) إمارة جعار في العام، وهو احد الجهاديين الذين شاركوا في الحرب التي شنها تحالف صالح والإخوان المسلمين على الجنوب اليمني في صيف 1994، ودعا إلى قتل المسؤولين في عدن باعتبارهم (اشتراكيون).