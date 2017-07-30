 إحباط تهريب 472.55 جراماً من الحشيش و855 قرص “أمفيتامين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إحباط تهريب 472.55 جراماً من الحشيش و855 قرص “أمفيتامين” زعيم داعش في اليمن يسلم نفسه لقوات الحزام الأمني «آبل» تدفع ملياري دولار لتسوية نزاع قانوني مع نوكيا أجواء ممطرة في نجران وجازان وعسير اليوم «الصحة» تطلق حملة تطعيم الأنفلونزا الموسمية لراغبي الحج إعصار نيسات يضرب تايوان.. أصاب «81» وتسبب في إجلاء «12700» شخصاً التحقيق مع المتحرشين بفتاتي الرياض.. وهذا هو المستغرب في القضية! “العقال الطائر” يُفقد عاملاً نصف بصره بجدة! تفاصيل مثيرة تكشف سبب وفاة المبتعث في ولاية أوريجون الأمريكية! سجن وجلد بائع مفروشات تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا في جدة قطر تشتغل موسم الحج لإعلان حرب غير أخلاقية ضد المملكة! الجمعان يكشف عن موعد اشتداد الأمطار بالمملكة.. والمناطق الأكثر تأثرًا

إحباط تهريب 472.55 جراماً من الحشيش و855 قرص “أمفيتامين”

إحباط تهريب 472.55 جراماً من الحشيش و855 قرص “أمفيتامين”
المناطق_جازان

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من 21 /10/ 1438هـ وحتى6 /11/ 1438هـ, من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي ، مشيراً إلى أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مما تطلب التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك, القبض على عدد 10 أشخاص من الجنسية الأثيوبية و 19 شخصاً يمني الجنسية وشخص سعودي الجنسية.

وأفاد العقيد الحربي أن مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 472.55 جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 855 قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون), وفي حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>