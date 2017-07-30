إحباط تهريب 472.55 جراماً من الحشيش و855 قرص “أمفيتامين”

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من 21 /10/ 1438هـ وحتى6 /11/ 1438هـ, من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي ، مشيراً إلى أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة مما تطلب التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك, القبض على عدد 10 أشخاص من الجنسية الأثيوبية و 19 شخصاً يمني الجنسية وشخص سعودي الجنسية.

وأفاد العقيد الحربي أن مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 472.55 جراماً من مادة الحشيش المخدر، و 855 قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون), وفي حينه تمت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.