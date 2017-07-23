مصرع اثنين من قادة الانقلاب في شبوة

لقي عدد من الميليشيات الحوثية الانقلابية مصرعهم بينهم اثنان من القادة في هجمات شنها الجيش اليمني في جبهة بيحان غربي محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن.
وأفادت مصادر ميدانية يمنية في تصريح أورده موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة ، أن وحدة الصواريخ في اللواء 26 مدرع قصفت بالصواريخ والمدفعية مواقع وتحركات العناصر الانقلابية في أطراف ريف طوال السادة ومنطقة وادي الدقيق من المحورين الشمالي الغربي لمدينة بيحان ، مبينة أن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين بينهم قائدان ميدانيان وتدمير عدد من عتادهم العسكري .
وأشارت إلى أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية استهدفت خطوط إمداد الميليشيا الانقلابية في محيط وادي الدقيق ومنطقة البركة .
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