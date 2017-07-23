 مصرع اثنين من قادة الانقلاب في شبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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مصرع اثنين من قادة الانقلاب في شبوة

مصرع اثنين من قادة الانقلاب في شبوة
المناطق_وكالات

لقي عدد من الميليشيات الحوثية الانقلابية مصرعهم بينهم اثنان من القادة في هجمات شنها الجيش اليمني في جبهة بيحان غربي محافظة شبوة جنوبي شرق ‏اليمن.‏

وأفادت مصادر ميدانية يمنية في تصريح أورده موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة ، أن وحدة الصواريخ في ‏اللواء 26 مدرع قصفت بالصواريخ ‏والمدفعية مواقع وتحركات العناصر الانقلابية في ‏أطراف ريف طوال السادة ومنطقة وادي الدقيق من ‏المحورين الشمالي الغربي لمدينة بيحان ، مبينة أن الهجمات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى ‏والجرحى في صفوف الانقلابيين بينهم قائدان ميدانيان ‏وتدمير عدد من عتادهم العسكري .‏

وأشارت إلى أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة ‏الشعبية استهدفت خطوط إمداد الميليشيا ‏الانقلابية في محيط وادي الدقيق ومنطقة البركة .‏

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