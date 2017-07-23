 قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات

قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات
المناطق_د ب أ

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي أن قاذفتين أمريكيتين حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية خلال مهمة استمرت عشر ساعات أمس السبت، وذلك رداً على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.
وقالت القوات في بيان: “إن القاذفات طراز (بي-وان بي) انضمت في هذه المهمة لمقاتلات من اليابان وكوريا الجنوبية”.
وأضاف البيان أن هذه المهمة تعد “رداً مباشراً” على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات الجمعة الماضية وفي الثالث من يوليو الجاري.
بدوره، قال قائد القوات الجوية في المحيط الهادي تيرانس او شوجنيسي في بيان: “الدبلوماسية مازالت الخيار الأول، مع ذلك، نحن لدينا مسؤولية تجاه حلفائنا وأمتنا تقتضى بأن نظهر التزامنا الراسخ مع التخطيط لأسوأ السيناريوهات”.
وأضاف: “إذا ما لزم الأمر، فنحن على استعداد للرد بقوة سريعة ومميتة وجامحة في الوقت والمكان الذي نختاره”، موضحاً أن كوريا الشمالية “مازالت التهديد الأكثر إلحاحا للاستقرار الإقليمي”.

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