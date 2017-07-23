 العيادات السعودية تقدم اللقاحات والتطعيمات لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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العيادات السعودية تقدم اللقاحات والتطعيمات لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

العيادات السعودية تقدم اللقاحات والتطعيمات لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري
المناطق_الرياض

قدمت العيادات التخصصية السعودية خلال الأسبوع 238 ضمن برنامجها الطبي (شقيقي صحتك تهمني) اللقاحات والتطعيمات لـ 74 طفلاً من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمال شرقي الأردن.
وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني أنه وضمن مجموعة البرامج الطبية المتكاملة التي تطلقها العيادات التخصصية السعودية والهادفة لحماية الشقيق السوري من الأمراض المعدية والسارية والمتمثلة بصرف الأدوية والعقاقير الطبية وتقديم الإرشاد الصحي الأمثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها، لافتاً النظر إلى أن برنامج (شقيقي صحتك تهمني) أحد هذه البرامج التي تقدمها الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان إلى أن العيادات تسعى جاهدة لتحقيق كل ما يساهم في سلامة وصحة الشقيق السوري انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعتها الحملة التي تصب في تحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة وبأفضل رعاية إنسانية ممكنة تشمل جميع المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية.

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