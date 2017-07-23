 جامعة تبوك تعلن عن القبول في برنامج الدبلوم التربوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة تبوك تعلن عن القبول في برنامج الدبلوم التربوي

جامعة تبوك تعلن عن القبول في برنامج الدبلوم التربوي
المناطق_تبوك

أعلنت جامعة تبوك، عن القبول لبرنامج الدبلوم التربوي للعام المقبل 1438 /1439هـ، موضحة أن موعد التقديم خلال الفترة من 15 ذي القعدة الجاري إلى 22 من نفس الشهر.
وتضمنت شروط التقديم: أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس على أن لا يقل المعدل التراكمي للتخصصات النظرية عن جيد جدًا (3.75 من 5)، والتخصصات العلمية واللغة الإنجليزية عن جيد (2.75 من 5)، إضافة إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 65% في اختبارات قدرات الجامعيين.
كما شملت الشروط أن يكون المتقدم متفرغًا للدراسة، مع المفاضلة بناءً على النسبة الموزونة كالتالي (60% شهادة البكالوريوس; 40% درجة قدرات الجامعيين)، كما تكون الأولوية لخريجي جامعة تبوك، ولمن لم يمض على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات, وأن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
وأوضحت الجامعة, أن مدة الدراسة فصلين دراسيين في جامعة تبوك المقر الرئيسي فقط، فيما تدفع رسوم الدراسة بداية كل فصل، مشيرة إلى أن البرنامج سيقام في المقر الرئيسي للجامعات بتبوك, وللتقديم خلال الموعد المحدد يمكن الدخول على الرابط التالي: https://edugate.ut.edu.sa/ut/init.

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