 أمين القصيم يستحدث ادارة عامة للأسواق والنفع العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أمين القصيم يستحدث ادارة عامة للأسواق والنفع العام

أمين القصيم يستحدث ادارة عامة للأسواق والنفع العام
المناطق_بريدة

اصدر أمين منطقة القصيم م. محمد بن مبارك المجلي قرار بإنشاء ادارة عامة للأسواق والنفع العام بأمانة منطقة القصيم ترتبط بوكيل الامين للخدمات

 وأوضح وكيل الامين للخدمات بالنيابة الدكتور صالح بن سليمان العامر ان الإدارة الجديدة  تهدف إلى توحيد المهام الرقابية لضبط العمل الرقابي الميداني ورفع إنتاجية الأداء في مدينة بريدة وأضاف انه جرى ربط ادارة المنطقة المركزية والأسواق العامة وإدارة الرقابة الميدانية وإدارة مدينة التمور بالإدارة الجديدة وأشار العامر ان من الأعمال التي أسندت لإدارة الأسواق والنفع العام الإشراف على المجمعات التجارية (المولات) والأسواق العامة والشعبية والموسمية والدائمة و الباعة الجائلين في المدينة .

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