 رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر

رئيس الوزراء العراقي: الحشد الشعبي سيشارك في معركة تلعفر
المناطق - وكالات

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأن قوات الحشد الشعبي ستشارك في المعركة المرتقبة لاستعادة قضاء تلعفر غرب الموصل من تنظيم داعش.

وقال العبادي، خلال كلمة له في مؤتمر برلمان الشباب، إنه تم وضع خطة لتحرير قضاء تلعفر قريباً من قبل الحكومة وقادة الأمن، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري.

ودعا رئيس الوزراء إلى الحذر والوعي والانتباه في مواجهة داعش، الذي سيعمل على تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق أخرى، ونحن لن نتراجع وسنواجه داعش لأنه منظومة إرهابية لن تموت بوقت قياسي.

 

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