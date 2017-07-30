 أول فوج من “حجاج ايران” يصل إلى المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أول فوج من “حجاج ايران” يصل إلى المدينة المنورة

أول فوج من “حجاج ايران” يصل إلى المدينة المنورة
المناطق-الرياض

صل للمدينة المنورة اليوم الأحد، أول فوج من الحجاج الإيرانيين، قادمين من مطار “بندر عباس” لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ايرنا”، إن أول رحلة تحركت في الثامنة من صباح اليوم الأحد، على متن طائرة تابعة لشركة “إيران أير” للطيران، وستليها رحلتان في الرابعة عصراً والسابعة مساءً.

وكان المشرف على بعثة الحج الإيرانية “قاضي عسكر” أكد في وقت سابق اكتمال كافة الإجراءات اللازمة لسفر الدفعة الأولى من الحجيج.

وذكرت الوكالة الرسمية أن عدد الحجاج الإيرانيين، هذا العام سيبلغ “86 ألفًا و500” شخص، حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة ضمن “600” قافلة.

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