أول فوج من “حجاج ايران” يصل إلى المدينة المنورة

صل للمدينة المنورة اليوم الأحد، أول فوج من الحجاج الإيرانيين، قادمين من مطار “بندر عباس” لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ.

وقالت منظمة الطيران المدني الإيرانية وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “ايرنا”، إن أول رحلة تحركت في الثامنة من صباح اليوم الأحد، على متن طائرة تابعة لشركة “إيران أير” للطيران، وستليها رحلتان في الرابعة عصراً والسابعة مساءً.

وكان المشرف على بعثة الحج الإيرانية “قاضي عسكر” أكد في وقت سابق اكتمال كافة الإجراءات اللازمة لسفر الدفعة الأولى من الحجيج.

وذكرت الوكالة الرسمية أن عدد الحجاج الإيرانيين، هذا العام سيبلغ “86 ألفًا و500” شخص، حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة ضمن “600” قافلة.