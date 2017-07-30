مسؤول يمني: قطر تواطأت مع الحوثيين وزودتهم بأجهزة اتصالات ودعم وتمويل

أكد مسؤول رفيع في وزارة الإعلام اليمنية معرفة أجهزة الاستخبارات اليمنية بتواطؤ قطر مع الحوثيين، حتى أنه أكد صحة المعلومات الواردة عن تزويد قطر للحوثيين بأجهزة اتصالات ودعم وتمويل يحيى بدر الدين الحوثي في ألمانيا عبر سفارة الدوحة هناك.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب إن قطر تبنت الحوثيين تبنيا كاملا ومبنيا على منظور عدائي للسعودية. وأوضح أن التمويل القطري لم ينقطع عن الحوثيين ونشاطاتها في اليمن أو خارجه حتى اللحظة.

وأشار غلاب إلى أن قطر كانت النافذة والبوابة التي وظفتها إيران لدعم الحوثيين، مضيفاً: «الغريب في الأمر أن الخاسر الأكبر هم الإخوان ومن تدعي الدوحة أنها تدعمهم، فقطر لم تبع اليمن ولا النظام الحاكم بل كل من كان لديه ثقة بها».