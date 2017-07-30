نجاح عملية معقدة لطفلة يمنية في “سعود الطبية”

واصلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم جراحة الأطفال، نجاحاتها في العمليات المعقدة والنادرة، حيث تمكنت من إنقاذ حياة طفلة يمنية، بإصلاح رتق المريء، يبلغ طوله أكثر من ٧ سم، وهو عبارة عن عيب خلقي يتمثل في عدم نمو المريء، حيث يكون جزء من المريء العلوي مسدوداً.

وودع فريق قسم جراحة الأطفال الطفلة، بعد أن قضت فترة العلاج بالمستشفى بين أعين الكادر الطبي والتمريضي، وأثمر عن نجاح العملية.

وأوضح د.تركي النفيسة المشرف على الحالة، أن هذا النوع من العمليات تُعد نادرة ومعقدة، لافتاً إلى أنه تم رفع جزء من المعدة وتوصيلها في الصدر .

وأشار د. النفيسة إلى أن حالة الطفلة مستقرة، وتتغذى بطريقة طبيعية عن طريق الفم. وثمن د.النفيسة دور الرعاية التمريضية المتقدمة في جراحة الأطفال، حيث عدّها أحد أسباب النجاح في العلاج، منوهاً إلى أن التمريض أولى الطفلة اهتماماً خلال فترة التنويم.

وختم د. النفيسة تصريحه، مؤكداً على أن جراحة الأطفال في مدينة الملك سعود الطبية تقوم بإجراء العديد من عمليات حديثي الولادة المعقدَة، والتي تعكس مدى التطور في الخدمة الطبية المقدمة .