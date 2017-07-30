المالكي يروي قصة الحبلة والـ 40 زائر يوميا للسودة.. واستقبال جماهيري للشعيبي في “أبها يجمعنا”

تفاعل الفنانون المشاركون في مهرجان الكوميديا الدولي المقام حاليا ضمن مهرجان أبها يجمعنا مع احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية، مشاركين في إبراز مقوماتها السياحية والتراثية والأثرية، إضافة لفعالياتها المختلفة، عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجول الفنان فايز المالكي في منتزهات الحبلة والسودة، راويا عبر حسابه في “السناب شات” قصة الحبلة قديما والنهضة التي شهدتها منذ تنشيط الحركة السياحية فيها ما أسهم في تنمية شاملة لأهلها وتوفير أبرز الخدمات الأساسية لهم، كما أبدى إعجابه الشديد بالتنظيم والاستقبال والفعاليات، وكذلك جهود رجال الأمن في تطبيق الخطة الأمنية والتنظيم المروري، لافتا إلى أن السودة تشهد 40 ألف زائر يوميا.

وقدم المالكي شكره وتقريره إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لما لمسه من جهود كبيرة.

في حين، زارت الفنانة هيا الشعيبي شارع الفن مهرجان الأسرة والطفل، وسط تفاعل جماهيري كبير، مرحبا بقدومها للمشاركة في مهرجان الكوميديا الدولي.

اختتام عروض “بايعها”

من جهة ثانية، اختتمت عروض المسرحية الرجالية بعنوان “بايعها”، خلال مهرجان الكوميديا الدولي، بعد 3 أيام متوالية، نجح بطلها الفنان فايز المالكي في رسم البسمة على شفاه الحاضرين، موجهاً رسالة = مفادها “الوطن أمانة يجب علينا جميعا أن نتكاتف في الحفاظ عليه”، كما شارك في أغنية وطنية بعنوان “حماك الله .. وطن غالي”.

جديرٌ بالذكر أن المسرحية من تأليف هيثم السيد، وفكرة وإخراج خالد الباز، وتدور أحداثها على مدى ٩٠ دقيقة حول الشاب فايز الذي يمتلك مواهب فنية عديدة، لكنه يعاني ظروفاً مادية صعبة أدّت إلى تكاثر الديون عليه.

وفي سبيل بحثه عن مصدر دخل؛ يحاول “فايز” استثمار موهبته الفنية دون جدوى؛ الأمر الذي يقوده إلى الوقوع في براثن خلية إرهابية، غير أن الأحداث تتجه إلى مسارات أخرى. وتحمل المسرحية رسالة قوية لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي.

يُذكر أن المسرحية من بطولة فايز المالكي؛ وحمد المزيني؛ مع مشاركة: محمد علي؛ خالد حامد؛ مجاهد العمري؛ عبدالعزيز الأحمد؛ فهد العصفور؛ بندر الحازمي؛ محمد نامي، ونجمة “وسائل التواصل الاجتماعي” الطفلة وله السحيمي.

انطلاق “سوبر كيوت اليوم”

في المقابل، تنطلق، مساء الغد الاثنين على مسرح المفتاحة، العرض المسرحي النسائي الأول “سوبر كيوت”.، وتناقش السلبيات المجتمعية التي تعاني منها الرياضة النسائية في المملكة، بقالب كوميدي خفيف مصحوب بعدد من اللوحات الاستعراضية الهادفة.

يشارك في بطولة العرض الفنانة الكويتية/ هيا الشعيبي، والفنانة السعودية نيرمين محسن، والفنانة هند محمد، والفنانة الكويتية آلاء الهندي، والفنانة السعودية الصاعدة سارة اليوسف.

والمسرحية من تأليف سلطان اللهيبي، ومخصصة للجمهور النسائي فقط والأطفال الذكور تحت سن 7 سنوات، وترصد على مدى 90 دقيقة واقع الرياضة النسائية في المملكة، والمشكلات العديدة التي تصادف المرأة السعودية الراغبة في ممارستها للحفاظ على رشاقتها، وما قد تتعرض له من عمليات نصب وخداع من المراكز غير المعتمدة، كما تكشف الخديعة التي تمارسها ضد الفنانة هيا الشعيبي.

وإضافة لذلك، تستعرض المسرحية بعض السلبيـات الموجودة في المجتمــع عن الرياضة بطريقة نقدية كوميدية، بالإضافة إلى وجود استعراضات غنائية تتناسب مع سياق الأحداث.