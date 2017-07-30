آلية جديدة لإيداع مكافآت طلبة جامعة حائل

دعت عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات جامعة حائل، لفتح حسابات جارية في البنوك، على أن يتم خلال الفترة من (20 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة 1438هـ)، توفير رابط خاص على موقع الجامعة، لإضافة الآيبان لكل طالب.

وقال الدكتور الأدهم اللويش عميد القبول والتسجيل في جامعة حائل، إن الطريقة القديمة بتخصيص حسابات بنكية للطلاب لا تخدم الطلبة بشكل كافٍ، ولا يستطيع الاستفادة من حساب الطالب السابق بعمليات الإيداع والتحويل، كما لا يستطيع الطالب ترك مكافآته سابقا أكثر من ثلاثة أشهر في الحساب، حيث يتم إعادتها لحساب المكافآت الجامعية.

وأشار اللويش إلى أن الطلبة سيستفيدون من الحسابات الجارية باستخدام مختلف العمليات البنكية، من إيداع وسحب وتحويل، إضافة إلى ضمان عدم استرجاع المكافأة الجامعية في حال عدم سحبها.

وشدد اللويش على ضرورة فتح حسابات جارية في البنوك، ليكون الطلبة مستعدين لإضافات أرقام حساباتهم البنكية الجارية خلال الفترة المحددة، حيث سيتم إيداع المكافآت في الحسابات الجارية للطلبة اعتبارًا من شهر محرم، ولن يتم صرف المكافأة لمن لم يدخل حسابه الجاري خلال تلك الفترة.