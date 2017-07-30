أمير الباحة يتسلم شهادة الاعتماد الدولي التي حققتها إمارة المنطقة في مجال أمن المعلومات

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديون الإمارة، شهادة الاعتماد الدولي التي حققتها إمارة المنطقة في مجال أمن المعلومات، حيث نالت شهادة الاعتماد الدولي في تطبيق معايير الايزو (27001) الخاصة بأمن المعلومات من الشركة الدولية (TUV AUSTRIA) .

وتطلّع سمو أمير المنطقة خلال تسليمه الشهادة إلى تقديم المزيد من الجهود والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين للاستفادة من التقنية الحديثة والعمل على أمن وسلامة وسرية البيانات ، مؤكدًا دعمه لجميع الجهود التي تبذلها تقنية المعلومات بالإمارة .

وثمّن سمو أمير الباحة لفريق عمل إدارة تقنية المعلومات تلك الجهود، متطلعاً لأن تكون الخطط والخدمات التي تقدمها الإمارة مواكبة لرؤية المملكة 2030 .

من جهته أوضح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري أن الإمارة وبمتابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة تولي اهتماماً بالغاً بأمن المعلومات، وذلك باعتمادها على الأنظمة التقنية الحديثة في جميع عملياتها التي توفر الدقة في معالجة البيانات والصحة في تنفيذ الإجراءات, وتساعد على حفظها من التلف، مشيراً إلى أن الإمارة سارعت للاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها تلك التقنيات في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالأخذ بكل تحديث في التقنية .

وبيّن أنه تم إنشاء إدارة متخصصة في أمن المعلومات, من مهامها الحفاظ ورسم الخطط الكفيلة باستمرار الخدمات وتنسيق العمليات في حال وقوع أزمة مع الإدارات المعنية، ومراقبة حالة أمن خدمات تقنية المعلومات في الإمارة، إضافة إلى تطوير ووضع المعايير والسياسات المتعلقة بتقنية المعلومات والعمل على التأكد من تنفيذها ومراجعتها بصورة دورية والاستجابة للحوادث الأمنية مثل اختراق جدار الحماية والفيروسات .

وأكد الدكتور الشمري, أن إمارة الباحة سباقه في تطبيق جميع المعايير في تقنياتها وتوفير أفضل معايير الجودة والأمان ، مفيداً بأنها وفرت بنية تحتية تمكّنها من تقديم جميع الخدمات للمستفيدين في أسرع وقت ممكن ، كما اعتمدت خطط تدريبية للموظفين تمكنهم من الاستخدام الأمثل للتقنية وتوظيف ذلك لخدمة الصالح العام ، إلى جانب استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة للاستفادة المثلى من هذه التقنية ، معرباً عن شكره لسمو أمير الباحة على توجيهاته ودعمه لكل ما يخدم المنطقة وأهلها .

حضر التسليم مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي, ومدير عام تقنية المعلومات المكلّف بالإمارة حسام عبدالله الزهراني .

الجدير بالذكر بان امارة منطقة الباحة وبناء على توجيهات سمو امير المنطقة مستمرة في سعيها الدؤوب للاستفادة من التقنيات الحديثة وفقا لأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة وقد اكملت الربط الالكتروني بالمحافظات وجاري استكمال ربط المراكز في محافظات المنطقة بالاضافة الى إعداد خطة استمرارية العمل لتقديم خدماتها للمستفيدين بأسرع وقت ممكن .