سياحة حائل :ارتفاع عدد مخالفات المنشآت السياحية لــ 46 مخالفة

ارتفع عدد المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل أثناء الجولات التفتيشية ضمن الجولات الرقابية على المنشآت السياحية للتأكد من جاهزية القطاع للإجازة الصيفية لأكثر من 46 مخالفة من بداية الجوالات التي انطلقت في بداية شهر رمضان المبارك الماضي.

ورصدت الجولات التفتيشية التي قام بها زياد المصيول المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المكلف في منطقة حائل ومفتشي إدارة التراخيص في الفرع في قطاع الفنادق والشقق المفروشة، إضافة للوقوف على جاهزية المواقع السياحية والطبيعية والتاريخية بالمنطقة 7 مخالفات جديدة.

وقال المصيول ان “عدد المخالفات التي تم رصدها من بداية الجولات التفتيشية لإجازة الصيف حتى الآن بلغت 46 مخالفة، حيث تم ضبط 13 مخالفة في المنشآت السياحية في أول اسبوعين من رمضان، في حين تم ضبط 8 مخالفين لنظام الإقامة والعمل، ورصد 6 مخالفات في وكالات السفر، وإغلاق وكالتي سفر في الأسبوع الثالث، وضبط 7 مخالفات في المنشآت السياحية في الأسبوع الرابع، و5 مخالفات في الأسبوع الخامس، و7 مخالفات للأسبوع السادس من بداية تنفيذ الجولات التفتيشية.

وأضاف المصيول ان “المخالفات المرصودة خلال الفترة الماضية تمثلت في عدم وضع قائمة الأسعار بالاستقبال، إضافة لعدم تجديد الترخيص ورداءة النظافة” ، مؤكداً أن “الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية”.