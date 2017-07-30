أمانة تبوك للمواطنين: لاتشتروا في مخطط الجوهرة

حذرت أمانة منطقة تبوك جميع المواطنين من الإنجراف خلف الإعلانات المنتشرة في بعض وسائل التواصل الإجتماعي والتي تدعو لشراء قطع أراضي سكنية في المخطط الزراعي المسمى بمخطط الجوهرة الواقع على طريق حالة عمار .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس ابراهيم بن أحمد الغبان بأن تلك الاراضي مخططات زراعية تم تقسيمها الى قطع سكنية بطريقة غير نظامية ، وسوف تقوم الأمانة بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية .كما دعى المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك جميع المواطنين إلى الحذر من مثل هذه الإعلانات وعدم الانسياق وراءها .. داعياً الراغبين في تخطيط أراضيهم بالتقدم لأمانة منطقة تبوك بطلب تخطيطها