شاهد..تطبيق عملي بصرافة بنك قطري في المملكة تدحض مزاعم القطري خالد جاسم

فند المذيع الرياضي السعودي عبدالعزيز البكر ادّعاء مذيع قناة “الدوري والكأس” القطري خالد جاسم واتهامه للمملكة بتسييس الحج، وعدم فعالية بطاقة الصراف القطرية في مكة من خلال مقطع فيديو أظهر له عدم صحة أقاويله، وأن بطاقة الصراف القطرية تعمل، بعد أن قام بسحب مبلغ من المال منها.

وتفنيدا لاتهامات خالد جاسم أدخل المذيع الرياضي السعودي المعروف عبدالعزيز البكر بطاقة الصراف القطرية في صراف بنكي، وأخرج مائة ريال سعودي كردّ “عملي” على ادعاءات القطري خالد جاسم بعدم فاعلية بطاقة الصراف في مكة.

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قد أكد أن جميع الحجاج القادمين لأراضي المملكة مُرحب بهم وتقدّم لهم جميع الخدمات، مشدداً على أنه لا صحة لمنع دخول الحجاج القطريين.

وقال اللواء اليحيي: “من لديه شك في الترحيب وتقديم الخدمات للحجاج القطريين يأتي إلى منفذ الدخول الجوي “مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة” ليشاهد ما يقدّم من خدمات ورعاية لعموم الحجيج، بما في ذلك القادمون من قطر”.