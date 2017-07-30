الدول الداعية لمكافحة الإرهاب : مستعدون للحوار مع قطر شريطة تنفيذ المطالب

أعلن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد آل خليفة، أن موقف الدول الأربع موحد وثابت ويأتي انطلاقاً من حرصها على الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزراء الأربع في المنامة.

وجددت الدول الأربع مطالبتها قطر بوقف دعم الإرهاب، وأشادت بالتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، مستنكرين الموقف القطري عرقلة وصول الحجاج القطريين.

واتفق وزراء خارجية الدول الأربع على استمرار التشاور، مبدين استعدادهم “للحوار مع قطر إذا أعربت عن رغبتها الصادقة في تنفيذ المطالب”.

وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن إجراءاتنا سيادية واتخذناها بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب وقطر لم تطبق بنود اتفاق الرياض، مضيفا بأنه لا تفاوض بشأن مبدأ وقف دعم الإرهاب.

وأكد الجبير بأنه لا توجد دولة تعاونت مع إيران حصدت الخير، مبينا أن الدمار والخراب ما تأتي به إيران.

وجدد عادل الجبير رفض المملكة لما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج وقال: تاريخ المملكة واضح فيما يتعلق بتسهيل قدوم أي زائر لبيت الله الحرام سواء في عمرة أو حج، والمملكة تبذل جهدا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين وترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، إن الدوحة مسؤولة عن أي أضرار تعرض لها المواطن القطري بسبب الأزمة.

وأوضح الوزير الإماراتي أن هناك مجموعة خطوات أخرى يمكن اتخذاها ضد قطر، مشيراً إلى أنه “نحرص أن نتجنب الإضرار بالمواطن القطري في الإجراءات ضد الدوحة”.

وأضاف: نحرص على إنهاء الأزمة القطرية في أسرع وقت ممكن.

في السياق نفسه، قال وزير خارجية البحرين إن الوساطة الوحيدة المعترف بها هي وساطة أمير الكويت، مضيفاً أنه لا بد “أن تعبر قطر عن رغبة حقيقية بوقف دعمها للإرهاب”.

وأكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي “تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013، و2014، واللذين لم تنفذهما قطر”.