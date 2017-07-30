غدًا .. افتتاح بطولة تبوك الدولية بمشاركة 6 فرق عربية

تنطلق غدا بطولة تبوك الدولية 2017 حيث قسمت البطولة على مجموعتين كل مجموعة بها ثلاثة أندية تقام بين فرق كل مجموعة دورى من دور واحد، بنهاية دور المجموعات يلتقى اول المجموعة الاولى مع اول المجموعة الثانية فى نهائى دورة تبوك 2017، والمجموعتين هما كالتالى:

المجموعة الأولى: الاتحاد السعودى ، الاسماعيلى المصرى، الاتفاق السعودى.

المجموعة الثانية: الشباب السعودى، الصفاقسى التونسى ، الوطنى السعودى.

وتقام كل مباريات البطولة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية فى مدينة تبوك، هذا وتقام بطولة تبوك الدولية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك.

مواعيد المباريات ستكون كالتالى:

غدا الاثنين 31 يوليو 2017

مباراة الشباب والوطنى الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية.

مباراة الاتحاد والاسماعيلى الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية .

يوم الاربعاء 2 أغسطس 2017

مباراة الاتفاق والاسماعيلى الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية.

مباراة الشباب والصفاقسى الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

يوم الجمعة 4 أغسطس 2017

مباراة الوطنى والصفاقسى الساعة 6.45 مساء بتوقيت السعودية

مباراة الاتحاد والاتفاق الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية

المباراة النهائية ستقام يوم الاحد 6 أغسطس 2017 وستقام فى الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية