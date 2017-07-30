الجبير : طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة نعتبره إعلان حرب

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني ونعتبره إعلان حرب ضد المملكة، ونحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل لتدويل المشاعر المقدسة.

وجدد عادل الجبير في المؤتمر الصحافي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب رفض المملكة لما تقوم به قطر من محاولة تسييس الحج وقال: تاريخ المملكة واضح فيما يتعلق بتسهيل قدوم أي زائر لبيت الله الحرام سواء في عمرة أو حج، والمملكة تبذل جهدا كبيرا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين وترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج.