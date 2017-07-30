 قطر توقف التسجيل لحج “1438” دون توضيح الأسباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطر توقف التسجيل لحج “1438” دون توضيح الأسباب الجبير : طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة نعتبره إعلان حرب قطان: ما تدعيه قطر عارٍ تماماً عن الصحة وأبواب الحرمين مفتوحة لجميع المسلمين الشاطري يحتفل بزواجه   غدًا .. افتتاح بطولة تبوك الدولية بمشاركة 6 فرق عربية فهد بن سلطان يتقدم المصلين للصلاة على شهداء الوطن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب : مستعدون للحوار مع قطر شريطة تنفيذ المطالب شاهد..تطبيق عملي بصرافة بنك قطري في المملكة تدحض مزاعم القطري خالد جاسم أمانة تبوك للمواطنين: لاتشتروا في مخطط الجوهرة رئيس ديوان المظالم يشيد بالتوجيه السامي بإسناد تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية لأمراء المناطق الصحة تكثف استعداداتها لموسم حج هذا العام سياحة حائل :ارتفاع عدد مخالفات المنشآت السياحية لــ 46 مخالفة

قطر توقف التسجيل لحج “1438” دون توضيح الأسباب

قطر توقف التسجيل لحج “1438” دون توضيح الأسباب
المناطق ـ الرياض

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التسجيل للحج لهذا العام 1438هـ، ما يشير إلى منع المواطنين والمقيمين في قطر من التقديم إلكترونياً لأداء فريضة الحج.
وفي الوقت الذي ترحب فيه المملكة بالحجاج القطريين أسوة بغيرهم، لم توضح الوزارة القطرية أسباب إغلاقها التسجيل ومنع مواطنيها من الحج.
وكانت المملكة قد أكدت أنه بإمكان الحجاج القطريين القدوم جواً إلى المملكة مباشرة وعبر أي خطوط باستثناء “القطرية”.
وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه: “في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>