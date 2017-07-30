قطر توقف التسجيل لحج “1438” دون توضيح الأسباب

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية التسجيل للحج لهذا العام 1438هـ، ما يشير إلى منع المواطنين والمقيمين في قطر من التقديم إلكترونياً لأداء فريضة الحج.

وفي الوقت الذي ترحب فيه المملكة بالحجاج القطريين أسوة بغيرهم، لم توضح الوزارة القطرية أسباب إغلاقها التسجيل ومنع مواطنيها من الحج.

وكانت المملكة قد أكدت أنه بإمكان الحجاج القطريين القدوم جواً إلى المملكة مباشرة وعبر أي خطوط باستثناء “القطرية”.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه: “في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر”.