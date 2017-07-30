أمير تبوك ينقل تعازي القيادة لأسر شهيدي الواجب

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله والشعب السعودي لوالد وأسرة شهيد الواجب الجندي عبد العزيز عيد صالح العطوي في الحد الجنوبي ولأسرة وأشقاء شهيد الواجب الجندي أول عبد المجيد حمود سعيد العطوي وقدم سمو أمير المنطقة تعازيه لأسر ذوي الشهيدين بعد أن أدى سموه الصلاة اليوم على شهيدي الواجب في جامع الوالدين بتبوك بحضور قادة أفرع ومنسوبي القوات المسلحة بالشمالية الغربية والمسئولين وجمع غفير من المواطنين.

وقال سموه أنقل لكم تعزية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي وأن استشهادهم هو وسام على صدورنا وشرف نفخر به جميعا والحمد لله على ذلك وقال إن أشرف مكانا يستشهد به هو الدفاع عن دينه وعرضه وأرضه وهذا ليس غريب عليكم فا آباءكم وأجدادكم هم من ضحوا من أجل بلادهم والدفاع عنها.

وأعرب والد الشهيد عبد العزيز العطوي وأشقاؤه وأسرة عبد المجيد العطوي عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة تبوك على تعزيتهم في شهداء الواجب داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته