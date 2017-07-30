بلدية وسط الدمام تزرع 50 ألف زهرة وتجري أعمال الصيانة للحدائق و المرافق العامة وتجهيز المواقع السياحية

قامت بلدية وسط الدمام بزراعة 50 ألف زهرة موسمية، وأجرت عدد من أعمال تركيب عدد من المظلات وصيانة النوافير ومواقع العاب الاطفال في نطاق التخديم للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن البلدية قامت بزراعة أكثر من 50000 زهرة موسمية و300 شجرة و70 نخلة بالإضافة الى تركيب عدد 15 مظلات جديدة ومنطقتين لألعاب الأطفال كما قامت الفرق المختصة بصيانة عدد ٥ نوافير مياه و٩ مظلات وصيانة عدد ١٤ ملعب رياضي وكراسي للانتظار وعدد من مواقع العاب الاطفال

وأضاف الغامدي بأن البلدية تواصل تجهيز جميع المواقع السياحية والخدمية المختلفة من خلال وضع برنامج متكامل للرقابة والتأكد من جودة الخدمات ورصد الملاحظات، بما فيها الحدائق والساحات استعداداً لاستقبال أهالي المنطقة والزوار .

ووجه رئيس بلدية وسط الدمام ضمن نطاق خدماتها كافة مقاولي صيانة الحدائق وشبكات الري على تكثيف أعمال صيانة المزروعات في الكورنيش وجزيرة المرجان وزراعة الزهور كماً ونوعاً بمختلف المواقع إلى جانب التركيز على جاهزية مواقع ألعاب الأطفال واستمرار أعمال الصيانة لها، كما شدد على المقاولين بضرورة تكثيف متابعة الخدمات بالحدائق العامة في وسط الدمام والبالغ عددها (47) حديقة لاستقبال الجمهور وتكثيف أعمال زراعة وصيانة المزروعات في الحدائق والشوارع والميادين والساحات البلدية .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية .