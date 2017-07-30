واشنطن تختبر منظومة “ثاد” في ألاسكا للمرة الثانية خلال شهر

في ظل تصاعد التوتر حول برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، أجرت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، اختبارا جديدا لمنظومتها “ثاد” الصاروخية، في ألاسكا، بإطلاق صاروخ بالستي فوق المحيط الهادئ.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخية الأمريكية (MDA) في بيان: “أجرت وكالة الدفاع الصاروخية الأمريكية وجنود الجيش الأمريكي من لواء المدفعية الـ11 التابع للقوات الجوية، من قاعدة “فورت بليس”، ولاية تكساس، اليوم، اختبارا ناجحا لمنظومة الدرع الصاروخية باستخدام منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد”.

وأضاف البيان أن “طائرة C-17 التابعة لقوات الجو الأمريكية أطلقت صاروخا بالستيا متوسط المدى فوق المحيط الهادئ، ومنظومة “ثاد” المنتشرة في مجمع Pacific Space Complex Complex Alaska، في قاعدة كودياك في ألاسكا، رصدت الهدف وراقبته واعترضته”.

وشدد الفريق سام غرايفز، مدير وكالة الدفاع الصاروخية الأمريكية، على أن هذا الاختبار سيساعد الولايات المتحدة على “استباق التهديد المتنامي”.

وقال: “إننا نجحنا في اعتراض الهدف، إضافة إلى أننا جمعنا المعلومات التي ستساعد على تحسين منظومة “ثاد” وقدراتنا في مجال التصميم والمحاكاة (لظروف قتالية) وقدرتنا على استباق التهديد المتنامي”، بحسب البيان.

وسبق أن طلب خفر السواحل الأمريكية عدم إبحار السفن في منطقة المحيط الهادئ بين جزر كودياك وهاواي، في فترة 29-31 يوليو/تموز الجاري.

ويعد هذا الاختبار لمنظومة “ثاد” هو الثاني من نوعه في الآونة الأخيرة، بعد أن اعترضت المنظومة الموجودة في ألاسكا صاروخا تم إطلاقه من شمال جزر هاواي، في 11 يوليو/تموز الجاري.