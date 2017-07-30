أمير الباحة يوجه بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات المنطقة

وجه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة الباحة بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات منطقة الباحه جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ووكلاء الجامعة وعمدا الكليات وذلك بمكتب سموه بديوان الامارة

وتم ‏خلال الاستقبال تدشين‏ صندوق دعم الشركات الناشئة وإطلاق مسرعة الباحة لدعم رواد الأعمال ، وذلك ضمن مبادرات الجامعة .

فيما ناقش سموه مع الحضور الية التسجيل والقبول والنسب بالجامعة داعياً الى بذل المزيد من الجهود لخدمة طلاب وطالبات الجامعة .

من ‏جهته عبر معالي مدير جامعة الباحة عن عظيم شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على هذا اللفتة الأبوية لأهالي المنطقة، مثمنا دوره في دعم الجامعة واهتمامه بها وحرصه عليها.موكدا على بذل كل مامن شانه الرقي بجامعة الباحة وتحقيق رؤى وتطلعات سموه في التوسع في قبول ابناء وبنات المنطقة وان تكون برامج وأنشطة الجامعة مواكبة لرؤية المملكة 2030 .

حضر اللقاء مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والاعلام بالاماره خضر عبدالرحمن الغامدي .