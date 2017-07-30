 أمير الباحة يوجه بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يوجه بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات المنطقة واشنطن تختبر منظومة “ثاد” في ألاسكا للمرة الثانية خلال شهر بلدية وسط الدمام تزرع 50 ألف زهرة وتجري أعمال الصيانة للحدائق و المرافق العامة وتجهيز المواقع السياحية وزير الحج والعمرة يقف على جاهزية “أرباب الطوائف” ويتفقد مؤسستي حجاج “إفريقيا غير العربية وجنوب آسيا” الأمير سعود بن نايف: أنفس الإرهابيين سولت لهم العبث وتناسوا شجاعة وبطولات رجال الأمن في صد عدوانهم 104234 آلاف جواز سفر سلمت عبر البريد أمير عسير يدشن القافلة الإرشادية البحثية شاهد “بالفيديو” تجاوز غير مقبول بمحافظة الدلم من شركة الألبان والعصائر محمد العتيبي عريساً  حملة #النظافة_خلق_ودين تواصل أعمالها في اليوم الثاني أمانة عسير تستضيف ورشة إحصاءات مالية الحكومة مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مع منظمة اليونيسيف مشروعًا لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

أمير الباحة يوجه بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات المنطقة

أمير الباحة يوجه بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات المنطقة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

وجه صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة الباحة بان تكون أولوية القبول بـجامعة الباحة لخريجي الثانوية من ابناء وبنات منطقة الباحه جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ووكلاء الجامعة وعمدا الكليات وذلك بمكتب سموه بديوان الامارة
وتم ‏خلال الاستقبال تدشين‏ صندوق دعم الشركات الناشئة وإطلاق مسرعة الباحة لدعم رواد الأعمال ، وذلك ضمن مبادرات الجامعة .
فيما ناقش سموه مع الحضور الية التسجيل والقبول والنسب بالجامعة داعياً الى بذل المزيد من الجهود لخدمة طلاب وطالبات الجامعة .
من ‏جهته عبر معالي مدير جامعة الباحة عن عظيم شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على هذا اللفتة الأبوية لأهالي المنطقة، مثمنا دوره في دعم الجامعة واهتمامه بها وحرصه عليها.موكدا على بذل كل مامن شانه الرقي بجامعة الباحة وتحقيق رؤى وتطلعات سموه في التوسع في قبول ابناء وبنات المنطقة وان تكون برامج وأنشطة الجامعة مواكبة لرؤية المملكة 2030 .
حضر اللقاء مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والاعلام بالاماره خضر عبدالرحمن الغامدي .

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