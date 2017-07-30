 مصرع 13 شخصا حرقا بحادث سير مرعب في باكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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مصرع 13 شخصا حرقا بحادث سير مرعب في باكستان

مصرع 13 شخصا حرقا بحادث سير مرعب في باكستان
المناطق - وكالات

أفادت وسائل الإعلام الباكستانية، اليوم الأحد، بأن 13 شخصا لقوا مصرعهم حرقا جراء اصطدام حافلة كانت تقلهم بشاحنة ثقيلة في مدينة أتك شمال غربي البلاد.

وأعلن المتحدث باسم فريق الإسعاف، في تصريحات صحفية، أن الحافلة المنكوبة كانت متوجهة من مدينة روالبندي إلى مدينة بيشاور، فاصطدمت بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضاف المسؤول أن جميع الأشخاص الـ13 الذين كانوا على متن الحافلة لقوا حتفهم حرقا ولا يمكن تحديد هويتهم إلا من خلال إجراء اختبارات الحمض النووي.

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