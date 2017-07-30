نادي حائل الأدبي يقيم أمسية قصصية للبكر والشويلان

يقيم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل أمسية قصصية للدكتور فهد البكر والأستاذ عبدالله الشويلان بعد مغرب يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1438هـ الموافق 1 / 8 / 2017م على مسرح النادي في مقرّه شمال منتزه السلام بمدينة حائل.

ووجَّه رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل (بالإنابة) الأستاذ رشيد بن سلمان الصقري الدعوة العامة لحضور هذه الأمسية القصصية لاثنين من أدباء منطقة حائل، وإثراء الفعالية بما لدى الحضور من مداخلات.

وقال عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنبرية الأستاذ علي بن عبدالله النعام: “يحرص مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل على تنظيم الفعاليات التي تخدم السرد كأحد أصناف الأدب العربي وتحقيقاً لأهداف النادي نحو خلق بيئة أدبية تفاعلية منتجة، ونشر الأدب باللغة العرصحى، وإبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي، وتوثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء، واستقطاب المبدعين والمواهب الأدبية ورعايتها وتشجيعها، ولتحقيق ذلك يتم إقامة الندوات والحاضات والأمسيات الأدبية لإبراز النشاط الأدبي لأبناء المنطقة ومنهم القاص الدكتور فهد البكر والقاصعبدالله الشويلان