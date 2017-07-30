 اتفاقية بين كفى و بلدية الليث لمحاربة السموم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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اتفاقية بين كفى و بلدية الليث لمحاربة السموم

اتفاقية بين كفى و بلدية الليث لمحاربة السموم
المناطق - مكة

وقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية محافظة الليث بهدف تقديم معارض ودورات تدريبية ولقاءات تثقيفية للتوعية بأخطار السموم من التدخين والمخدرات.

ووقع الاتفاقية مدير كفى الليث الأستاذ وسام المهداوي ورئيس بلدية المحافظة  المهندس عماد الصبحي والذي بدوره شكر جمعية كفى على جهودها في مجابهة مروجي الآفات وتحصين الابناء واقامة البرامج المتنوعة لشغل اوقات الشباب بما ينفعهم وتجنيبهم الادمان.

وأشار المهداوي الى ان كفى تسعى بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الى التضييق على مروجي المخدرات والتبغ شاكرا كل الجهات المتعاونة مع الجمعية فيما يحمي الابناء ويحصن المجتمع.

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