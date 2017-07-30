إدارة مباني تعليم الشرقية تناقش جاهزية استعداد المدارس للعام الدراسي القادم

فتحت إدارة المباني بتعليم المنطقة الشرقية مع مقاولي المشاريع التعليمية ومشرفي القطاعات نقاشا يتعلق بجاهزية المدارس للعام الدراسي القادم وذلك لضمان البدء المبكر للاستعداد للعام الدراسي

وأشار المهندس ناصر الجابر مدير إدارة المباني بتعليم الشرقية أن اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي بادارة شئون المباني يأتي للوقوف على مستوى الإنجاز ومتابعة مقاولي المشاريع في المدارس التي تخضع للصيانة أو الترميم أو إعادة التأهيل وكذلك متابعة التكييف ومراجعة ماتم تنفيذه من خطة الاستعداد ومناقشة فرص التحسين الممكنة والتأكيد على جاهزية المباني المدرسيه لاستقبال العام الدراسي القادم ان شاء الله.

وابان الجابر أن هذه الاجتماعات أعقبت الوقوف الميداني مع فريق عمل الإدارة في زيارات وجولات شملت محافظات المنطقة عامة لمعرفة جاهزية المشاريع التعليمية القائمة وكذلك المرافق التعليمية التي تخضع لعلميات الصيانة والترميم والتأهيل وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل بها والوقوف على مستويات الإنجاز ومتابعة جودة الأعمال بها و القائم تنفيذها حاليا في تلك المحافظات.

مشيرا الى انه في كل جولة نطلع عن قرب على جملة المشروعات المنفذة وأبرز التحديات وسبل تذليلها كما تم خلال ذلك الاجتماع نقل توجيهات سعادة المدير العام وسعادة وكيل الوزارة للمباني وسعادة المساعد للخدمات المساندة باهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبه وضرورة المحافظة على المكتسبات كما تم خلال الاجتماع استعراض البرامج الالكترونية الخاصة بطلبات الصيانة وتقييم مقاولي الصيانة والنظافة وتلمس حاجة الميدان كذلك الاجتماع مع المقاولين ومشرفي القطاعات والفنيين وحثهم على سرعة انجاز الاعمال.

هذا وقد ضم الاجتماع مدير التشغيل والصيانه المهندس حسين اليامي ومدير الصيانه الاستاذ هاشم السادة ومشرفي القطاعات ومقاولي المشاريع .