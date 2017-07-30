 الأمير سعود بن نايف يؤكد “الأمر بالمعروف” مما اختص الله به هذه الأمة..ولابد من تطوير الحملات التوعوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يؤكد “الأمر بالمعروف” مما اختص الله به هذه الأمة..ولابد من تطوير الحملات التوعوية

الأمير سعود بن نايف يؤكد “الأمر بالمعروف” مما اختص الله به هذه الأمة..ولابد من تطوير الحملات التوعوية
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ/ عمر بن فيصل الدويش، ومنسوبي الفرع.

مشيداً يحفظه الله بالجهود التي يبذلها منسوبي فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية، مؤكداً سموه  على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما خص الله به هذه الأمة، تحقيقاً لخيريتها وتفضيلها بين الأمم، مشدداً سموه على أن الرفق هو الأصل في كل التعاملات، في النصح والتوجيه والإنكار، فالرفق ما كان في شيءٍ إلا زانه، وما نُزع من شيءٍ إلا شانه، منوهاً يحفظه الله بضرورة العمل على الاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة لتطوير الحملات التوعوية التي ينظمها الفرع، متمنياً سموه للعاملين في فرع الرئاسة التوفيق والسداد.

من جهته أعرب فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باسمه وباسم منسوبي الفرع عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، الذي يتفضل في كل لقاء بشكر منسوبي الفرع وتحفيزهم، وتوجيههم، مما له الأثر البالغ في تميز أعمال الفرع وتطورها.

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