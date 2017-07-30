 تواصل فعاليات النادي الصيفي لمهرجان المالك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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تواصل فعاليات النادي الصيفي لمهرجان المالك

تواصل فعاليات النادي الصيفي لمهرجان المالك
المناطق ـ الرياض

تتواصل فعاليات النادي الصيفي للصغار والذي ينظم في معهد بهاء الخليج للتدريب بعنيزة .
ويهدف النادي الصيفي الى إكساب البراعم والناشئين المنتسبين للنادي عدداً من المهارات التدريبية والقدرات الذهنية عبر عدة برامج يتم اطلاقها تحت تدريب عدداً من المختصين والمدربين المؤهلين . اضافة الى البرامج والنشاطات الترفيهية والثقافية .
ويأتي النادي الصيفي ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك الترويحي والتثقيفي ..
وسوف تستمر فعاليات النادي حتى اجازة عيد الاضحى المبارك

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