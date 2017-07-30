تتواصل فعاليات النادي الصيفي للصغار والذي ينظم في معهد بهاء الخليج للتدريب بعنيزة .
ويهدف النادي الصيفي الى إكساب البراعم والناشئين المنتسبين للنادي عدداً من المهارات التدريبية والقدرات الذهنية عبر عدة برامج يتم اطلاقها تحت تدريب عدداً من المختصين والمدربين المؤهلين . اضافة الى البرامج والنشاطات الترفيهية والثقافية .
ويأتي النادي الصيفي ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك الترويحي والتثقيفي ..
وسوف تستمر فعاليات النادي حتى اجازة عيد الاضحى المبارك
تواصل فعاليات النادي الصيفي لمهرجان المالك
تتواصل فعاليات النادي الصيفي للصغار والذي ينظم في معهد بهاء الخليج للتدريب بعنيزة .
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