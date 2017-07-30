تواصل فعاليات النادي الصيفي لمهرجان المالك

تتواصل فعاليات النادي الصيفي للصغار والذي ينظم في معهد بهاء الخليج للتدريب بعنيزة .

ويهدف النادي الصيفي الى إكساب البراعم والناشئين المنتسبين للنادي عدداً من المهارات التدريبية والقدرات الذهنية عبر عدة برامج يتم اطلاقها تحت تدريب عدداً من المختصين والمدربين المؤهلين . اضافة الى البرامج والنشاطات الترفيهية والثقافية .

ويأتي النادي الصيفي ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد الحمد المالك الترويحي والتثقيفي ..

وسوف تستمر فعاليات النادي حتى اجازة عيد الاضحى المبارك