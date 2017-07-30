القنوات السعودية الرياضية تنقل بطولة تبوك الدولية

قررت اللجنة المنظمة لبطولة تبوك الدولية وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فتح المجال أمام القنوات الرياضية لنقل بطولة تبوك الدولية مجاناً.

وحددت أسعار التذاكر ما بين 20 و 30 راًيال، ويستطيع الجمهور مشاهدة كلتا المباراتين بتذكرة واحدة, فضلاً عن الجوائز اليومية التي سيتم السحب عليها من قبل الجمهور.

هذا ووجهت اللجنة 55 دعوة لنجوم الكرة السعودية القدامى والحاليين,ولعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة في مجال الإعلام الرياضي من أجل إثراء البطولة ونقل مجريات المباريات.