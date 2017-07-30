فرقتين إسعافية للهلال الاحمر في بطولة تبوك الدولية

اكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي ان فرع الهيئة بمنطقة تبوك أعد الخطة الإسعافية لتغطية بطولة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم والتي سوف تقام على منشآت مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك خلال الفترة من ٨/ ١١ /١٤٣٨ الى ١٤/ ١١/ ١٤٣٨هـ

وأوضح “العنزي”، أنه سوف تتواجد فرقتين إسعافية للتدخل في أي حالة إسعافية داخل أرضية الملعب أو الطواقم الفنية والادارية كما سيتم تأمين فرقة إسعافية من إدارة الطوارئ والازمات بصحة تبوك للتدخل في وجود اي طارئ طبي بالمدرجات لضمان سلامة الجمهور وتحسباً لأي طارئ طبي لاسمح الله مع تأمين مواقع لسيارات الاسعاف قريبة من المدرجات لسهولة نقلها في حال الحاجة لذلك .

وأضاف بأن الخطة الإسعافية تشمل تواجد إسعافي خارج الملعب والطرق المؤدية له لسهولة الانطلاق وسرعة الاستجابة ، مبيناً بأنه سوف تتواجد فرق إسعافية اثناء تمارين جميع الفرق المشاركة بالبطولة بحسب الحاجة لذلك .

وأهاب متحدث “هلال تبوك”، بضرورة التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامتهم ، والاستعانة دائماً بعمليات الهيئة على الرقم الموحد (٩٩٧) لاخذ التعليمات الاسعافية لحين وصول الفرق الطبية والاسعافية .