 ‏الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج تعلن عن بيع عدداً من السيارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات أولمبي الهلال يخسر مباراته الأولى في “العربية” أمام الترجي ويودع البطولة الداخلية: استشهاد رجل أمن وإصابة ستة من زملائه إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بحي المسورة بالقطيف الطيران المدني: تخصيص ممرات طوارئ جوية ضمن إجراءات إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية أول صورة للكسوف الكلي للشمس عمرها 166 عاما ‏الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج تعلن عن بيع عدداً من السيارات فرقتين إسعافية للهلال الاحمر في بطولة تبوك الدولية القنوات السعودية الرياضية تنقل بطولة تبوك الدولية نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري في جدة العثور على طائر مزود بأجهزة تجسس إسرائيلية على الحدود التركية السورية وزير الشؤون الخارجية الجزائري يصل جدة هيئة الرياضة تكلف العفالق برئاسة الفتح

‏الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج تعلن عن بيع عدداً من السيارات

‏الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج تعلن عن بيع عدداً من السيارات
المناطق -أشرف العصيمي

أعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج عن رغبتها في بيع عدد ( 18 ) من السيارات الحكومية و عدد ( 9 ) من السيارات المصادره متنوعه بالجمله بالظرف المختوم .

فمن له الرغبة في الشراء فعليه الحضور في موقع تواجدها بالاداره العامة للمعاينه بجوار مديرية الزراعة والمياه خلال فتره من يوم الاحد الموافق 17/11/1438 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 29/11/1438 من الساعه 3:30 عصراً وحتى 6:00 مساءً

 والحصول على كراسة المزايده والإطلاع على الشروط وللاستفسار.. التواصل مع  حسن الطيب من منسوبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>