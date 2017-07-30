‏الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالخرج تعلن عن بيع عدداً من السيارات

أعلنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج عن رغبتها في بيع عدد ( 18 ) من السيارات الحكومية و عدد ( 9 ) من السيارات المصادره متنوعه بالجمله بالظرف المختوم .

فمن له الرغبة في الشراء فعليه الحضور في موقع تواجدها بالاداره العامة للمعاينه بجوار مديرية الزراعة والمياه خلال فتره من يوم الاحد الموافق 17/11/1438 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 29/11/1438 من الساعه 3:30 عصراً وحتى 6:00 مساءً

والحصول على كراسة المزايده والإطلاع على الشروط وللاستفسار.. التواصل مع حسن الطيب من منسوبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الخرج.