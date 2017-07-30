 أول صورة للكسوف الكلي للشمس عمرها 166 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أول صورة للكسوف الكلي للشمس عمرها 166 عاما

أول صورة للكسوف الكلي للشمس عمرها 166 عاما
المناطق - وكالات

شاهد سكان الأرض منذ عصور كسوف الشمس الكلي، ولكن حتى القرن الـ19 لم يكن بالإمكان تصوير هذا الحدث الفلكي.

وأنت تستعد لكسوف الشمس الكلي، بتاريخ 21 أغسطس المقبل، ربما عليك معرفة أن الصورة الأولى لمثل هذا الحدث التقطت، في 28 يوليو 1851، من قبل يوليوس بيركوفسكي، الذي يقال إنه من أكثر الموهوبين في التصوير باستخدام “الكاميرا الداجيرية” في مدينة “Königsberg” الروسية (كالينينغراد حاليا).

en.wikipedia.org

أول صورة للكسوف الكلي للشمس عام 1851

وقد كُلّف بيركوفسكي من قبل المرصد الروسي الملكي في “Königsberg” لخلق صورة ثابتة لكسوف الشمس الكلي، حيث عرضت الصورة مباشرة على لوحة من النحاس المصقول المطلي بالفضة، والتي تمت معالجتها بالهالوجين أو اليود مما جعلها حساسة للضوء.

وكانت النتيجة النهائية عبارة عن صورة بالأبيض والأسود نظرا إلى تعرض الفضة لأشعة الشمس.

وقبل صورة بيركوفسكي كان المصورون يكافحون لالتقاط أي صورة جيدة للكسوف الكلي للشمس، إلا أنهم فشلوا في إظهار التباين بين الإكليل المشرق للشمس والقرص المظلم للقمر.

أما الآن أصبح تصوير الكسوف الشمسي أسهل بكثير مع الكاميرات الرقمية وحتى الهواتف الذكية.

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