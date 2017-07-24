 بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات
المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن لدى روسيا طيف واسع من الإجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن 755 دبلوماسيا أمريكيا سيضطرون إلى مغادرة روسيا.
وقال بوتين، إن روسيا عرضت على واشنطن التعاون عدة مرات بما في ذلك التعاون في الأمن الإلكتروني ولم تسمع سوى اتهامات لا أساس لها، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن روسيا والولايات المتحدة يحرزان تطورا في التعاون بالرغم من الصعوبات، بحسب ما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء مساء اليوم الأحد.وأضاف الرئيس الروسي، أن موسكو طمحت طويلا في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة “لكن يبدو أن الموقف لن يتغير قريبًا”.

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