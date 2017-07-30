 الداخلية: استشهاد رجل أمن وإصابة ستة من زملائه إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بحي المسورة بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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الداخلية: استشهاد رجل أمن وإصابة ستة من زملائه إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بحي المسورة بالقطيف

الداخلية: استشهاد رجل أمن وإصابة ستة من زملائه إثر تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بحي المسورة بالقطيف
المناطق - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد 7 / 11 / 1438هـ ، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف ما نتج عنه استشهاد الرقيب / مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة ستة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى وحالتهم مستقرة ولله الحمد.
وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية. والله ولي التوفيق.

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