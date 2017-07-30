 أولمبي الهلال يخسر مباراته الأولى في “العربية” أمام الترجي ويودع البطولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أولمبي الهلال يخسر مباراته الأولى في “العربية” أمام الترجي ويودع البطولة

أولمبي الهلال يخسر مباراته الأولى في “العربية” أمام الترجي ويودع البطولة
المناطق - الرياض

خسر أولمبي فريق الهلال اليوم الأحد أولى مبارياته في البطولة العربية للأندية المقامة حالياً بالإسكندرية، بعد أن تعثر أمام الترجي التونسي، المتأهل لقبل نهائي البطولة العربية، 3-2.

وتقدم الترجي، مرتين وتعادل أولمبي الهلال، الذي يشارك بلاعبي الصف الثاني، في المناسبتين قبل أن يخطف بطل تونس الفوز عن طريق غيلان الشعلالي قبل حوالي ربع ساعة من النهاية.

وأصبح رصيد الترجي تسع نقاط من ثلاث مباريات ويتصدر المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الهلال عند نقطتين. وتضم هذه المجموعة أيضا نفط الوسط العراقي والمريخ السوداني.

وستسحب قرعة قبل النهائي غدا الاثنين بعد تأهل الترجي والفيصلي الأردني والأهلي المصري والفتح الرباطي المغربي.

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