 أرسنال يتوج بلقب بطولة كأس “الإمارات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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أرسنال يتوج بلقب بطولة كأس “الإمارات”

أرسنال يتوج بلقب بطولة كأس “الإمارات”
المناطق - الرياض

توج أرسنال بلقب بطولة كأس استاد الإمارات لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، رغم هزيمته أمام إشبيلية، 1 / 2 في ختام فعاليات البطولة اليوم الأحدـ وذلك بتفوق أرسنال بفارق الأهداف المسجلة.

رفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط متساويا مع إشبيلية، وذلك طبقا لنظام البطولة الذي يقضي بإضافة نقطة إلى رصيد كل فريق عن كل هدف يحرزه أو يسجله هذا الفريق، وهو ما رفع رصيد إشبيلية إلى تسع نقاط من خلال الفوز في مباراتين وتسجيل ثلاثة أهداف، فيما حصد أرسنال نقاطه التسع من انتصار وحيد وستة أهداف ليحتكم الفريقان في النهاية إلى فارق الأهداف.

ومع استمرار تساوي الفريقين من حيث فارق الأهداف احتكم أرسنال وإشبيلية إلى عدد الأهداف المسجلة لكل منهما، وسجل أرسنال ستة أهداف مقابل أربعة أهداف اهتزت شباكه فيما سجل إشبيلية ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في شباكه.

تقدم إشبيلية بهدف سجله خواكين كوريا عند الدقيقة 49 وتعادل أليكساندر لاكازيت لأرسنال عند الدقيقة 62 ، وأضاف ستيفين نزونزي الهدف الثاني لإشبيلية عند الدقيقة 69.

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