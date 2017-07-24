 قطر فقدت 10.4 مليار دولار من احتياطياتها الشهر الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر فقدت 10.4 مليار دولار من احتياطياتها الشهر الماضي

قطر فقدت 10.4 مليار دولار من احتياطياتها الشهر الماضي
رويترز

كشفت بيانات مصرفية تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي 10.4 مليار دولار في شهر يونيو الماضي إلى 24.4 مليار دولار، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

ويأتي هذا التراجع بسبب التداعيات القاسية للمقاطعة من 4 دول لقطر، والتي تواصل موقفها المتصلب تجاه مطالب الدول المقاطعة، ما ينذر باتساع نطاق المقاطعة، وتفاقم تداعياتها على اقتصاد الدوحة.

وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي التي نشرت، اليوم الأحد، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو/حزيران إلى 24.4 مليار دولار، بسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها بلدان عربية على الدوحة، بحسب رويترز. ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في 5 أعوام على الأقل.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، ما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من الدوحة، ما أدى لاستنزاف الاحتياطي.

غير أن صندوق الثروة السيادية القطري قد يكون بحوزته نحو 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة يمكن استخدامها لتعويض النقص في احتياطيات البنك المركزي، ما ستكون له انعكاسات سلبية ويمنح مؤشرات سلبية قاتمة لأسواق المال والمستثمرين الأجانب، في حال استدعاء تسييل الأصول التابعة للدولة لمواجهة مخاطر الأزمة.

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