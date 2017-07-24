 الجوازات: الزوجة الوافدة والزوج الوافد لا تشملهم الرسوم المالية ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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الجوازات: الزوجة الوافدة والزوج الوافد لا تشملهم الرسوم المالية ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون

الجوازات: الزوجة الوافدة والزوج الوافد لا تشملهم الرسوم المالية ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون
المناطق - الرياض

أوضحت المديرية لعامة للجوازات أن زوج المواطنة الوافد وزوجة المواطن الوافدة معفيان من الاستحقاق المالي عليهما، ما لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون” .

وردت الجوازات على مغرد عبر حسابها على “تويتر”، بقولها: زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيان من الاستحقاق المالي عليهما مَا لَمْ يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون فيلزمهم حينها الرسوم”.

يذكر إن الجوازات بدأت في استحصال مقابل مالي عن كل تابع ومرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7 / 2017 وتطبق على جميع الجنسيات بدون استثناء .

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