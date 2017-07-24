الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح⁩ سطحية غدا الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء

أعلن الدفاع المدني اليوم الأحد عن صدور تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان) ابتداء من يوم غدٍ الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء.