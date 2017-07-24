 الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح⁩ سطحية غدا الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح⁩ سطحية غدا الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح⁩ سطحية غدا الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء
المناطق - الرياض

أعلن الدفاع المدني اليوم الأحد عن صدور تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان) ابتداء من يوم غدٍ الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء.

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