 انطلاق برنامج اتقن في مرحلته الثانية بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 7 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 30 يوليو 2017 ميلاديا

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انطلاق برنامج اتقن في مرحلته الثانية بتبوك

انطلاق برنامج اتقن في مرحلته الثانية بتبوك
المناطق - منى الريس
انطلق برنامج ” أتقن ” في مرحلته الثانية حيث أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بالنيابة خلف بن دخيل الله الرشيدي أن البرنامج  يضم حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع ( ذكور – إناث ) وأن البرامج المتاح التسجيل فيها هي ستة برامج بكلية التقنية للبنين وخمسة برامج بكلية التقنية للبنات بمدينة تبوك وذلك عبر موقع مركز الأعمال على الرابط التالي :https://ctc.tvtc.gov.sa  وأضاف الرشيدي أن  تنفيذ البرامج  سيستمر حتى نهاية الأسبوع  القادم ونحث مجتمع تبوك بكافة شرائحه التسجيل في تلك البرامج والاستفادة من المهارات حيث أنها تنفذ وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب .

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