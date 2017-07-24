انطلاق برنامج اتقن في مرحلته الثانية بتبوك

انطلق برنامج ” أتقن ” في مرحلته الثانية حيث أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك بالنيابة خلف بن دخيل الله الرشيدي أن البرنامج يضم حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع ( ذكور – إناث ) وأن البرامج المتاح التسجيل فيها هي ستة برامج بكلية التقنية للبنين وخمسة برامج بكلية التقنية للبنات بمدينة تبوك وذلك عبر موقع مركز الأعمال على الرابط التالي :https://ctc.tvtc.gov.sa وأضاف الرشيدي أن تنفيذ البرامج سيستمر حتى نهاية الأسبوع القادم ونحث مجتمع تبوك بكافة شرائحه التسجيل في تلك البرامج والاستفادة من المهارات حيث أنها تنفذ وفق أعلى المعايير لضمان جودة التدريب .
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