 الخدمة المدنية تعلن بدء قبول الطلبات لـ 1097 وظيفة صحية للرجال والنساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 8 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 31 يوليو 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تعلن بدء قبول الطلبات لـ 1097 وظيفة صحية للرجال والنساء

الخدمة المدنية تعلن بدء قبول الطلبات لـ 1097 وظيفة صحية للرجال والنساء
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن فتح باب التقديم للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة سواء تحصلوا على درجاتهم العلمية من المملكة أو خارجها والراغبين في شغل الوظائف المعلنة عبر هذا الإعلان المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للتقديم عليها عبر نظام (جدارة) وعددها (1097) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف موزعة على النحو التالي:

– طبيب مقيم (عدد 326 للرجال – عدد 151 للنساء)
– طبيب مقيم أسنان (عدد 10 للرجال – عدد 4 للنساء)
– صيدلي (عدد 2 للرجال – عدد 5 للنساء)
– أخصائي صحي (عدد 69 للرجال – عدد 517 للنساء)
– فني (عدد 4 للرجال – عدد 5 للنساء)
– مساعد صحي (عدد 1 للرجال – عدد 3 للنساء)

– للإطلاع على تفاصيل وظائف طبيب مقيم
– للإطلاع على تفاصيل الوظائف الصحية للرجال
– للإطلاع على تفاصيل الوظائف الصحية للنساء

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق نظام جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من اليوم الأحد 1438/11/7هـ حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 1438/11/8هـ (للرجال)، واعتباراً من الثلاثاء الموافق 1438/11/9هـ إلى نهاية يوم الأربعاء الموافق 1438/11/10هـ (للنساء).

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