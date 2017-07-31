شاهد.. جنود أتراك يعذبون شبان سوريين على الحدود بطريقة مشينة

أعلن الجيش التركي، الأحد، اعتقال الجنود أصحاب واقعة تعذيب شبان سوريين كانوا يرغبون فيما يبدو في عبور الحدود باتجاه تركيا، معلنا فتح تحقيق مع الجنود.

وأصدر الجيش بيانا رسميا قال فيه إنه “لا يقبل بأي شكل من الأشكال ما قام به الجنود الأتراك”، مشيرا إلى أنه “سيقوم بالإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم”.

وأضاف البيان أنه “جرى فحص طبي للسوريين للاطمئنان على حالتهم الصحية”، موضحا: “السوريون تم طردهم خارج الحدود بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جنودا من أتراك من قوات حرس الحدود يقومون بتعذيب شبان سوريين والتعدي عليهم بالضرب المبرح والإهانات، على الحدود بين البلدين.

وظهر الشبان في الفيديو مستلقين على الأرض وغير قادرين على النهوض، إثر الضربات التي تلقوها.

كما يوجه الجنود أسئلة إلى الشبان باللغة التركية، فيما يشبه التحقيق معهم، حيث سألوهم عن الجهة التي ينوون الذهاب إليها داخل تركيا، وطلبوا منهم جمع الحصى، فضلا عن سبهم.